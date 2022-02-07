Ассоциация гастрономического туризма Турции (Gastronomi Turizmi Derneği, GTD) займется продвижением кулинарной культуры своей страны в России, сообщает агентство Anadolu.

GTD открыло представительство в бизнес-центре «Спектр» в Москве. На открытии присутствовали многочисленные гости из России и Турции, включая президента Федерации рестораторов и отельеров РФ Игоря Бухарова, торгового советника посольства Турецкой Республики в Москве Феридуна Башера, генерального директора представительства Turkish Airlines в РФ Турана Ярдымджи, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Владимира Баканова и руководителя турецких проектов группы компаний «Спектр» Юлию Клюеву, а также сотрудников посольства Турции в РФ.

Глава GTD Гюркан Бозтепе рассказал, что открытие представительства призвано активно способствовать повышению популярности турецкой гастрономии в России.

На прошлой неделе TRT на русском писал, что россияне в 2021 году стали лидерами по числу посещений Турции. Количество въезжающих в страну туристов из РФ за год увеличилось более чем вдвое, отчиталось Министерство по культуре и туризму Турции. В прошлом году Турецкую Республику посетили 4,7 млн россиян.