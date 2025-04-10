ТУРЦИЯ
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Индонезия: «Хотим быть бок о бок с Турцией в защите справедливости и правды»
Президент Индонезии Прабово Субианто выступил в парламенте Турции. Готовится встреча с президентом Эрдоганом
Индонезия: «Хотим быть бок о бок с Турцией в защите справедливости и правды»
/ Public domain
10 апреля 2025 г.

Президент Индонезии Прабово Субианто в четверг выступил в парламенте Турции с речью, в которой выразил поддержку Анкаре в борьбе за справедливость на фоне глобальной нестабильности.

«Мы хотим стоять бок о бок с Турцией в защите справедливости и правды в этом полном неопределенности мире», — сказал он, добавив, что у стран сложились исторически теплые отношения, а Индонезия воспринимает Турцию как преемницу Османской империи.

Прабово, прибывший в Турцию с двухдневным визитом, также отметил личное восхищение основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком и султаном Мехмедом II Завоевателем, назвав их своими героями.

Позже в четверг его примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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