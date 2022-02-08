В ходе переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин пообещал, что после учений в Беларуси, которые состоятся 10-20 февраля, из республики выведут до 30 тыс. российских военных, пишетThe Financial Times со ссылкой на источники.

Путин заявил, что не будет предпринимать никаких новых «военных инициатив», и согласился «вести диалог» о развертывании российских войск. Также президенты двух стран договорились о «структурированном диалоге по коллективной безопасности», сообщает издание. Макрон отмечал, что участники переговоров могут найти «мирный путь в Европе и путь стабильности в Европе, сейчас еще есть для этого возможность и время».

Президенты России и Франции также обсудили заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о ядерном оружии в стране. Макрон заявил, что был обеспокоен подобными словами, однако Путин успокоил его на этот счет.

При этом ни один из президентов пока не упоминали официально о заключенных договоренностях. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Макрон «готовы продолжить диалог» по предложениям Парижа. Он не уточнил, о каких именно предложениях идет речь. «Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США. Пока рано говорить о чем-то еще»,— заявил Песков.

После встречи, которая длилась почти шесть часов, Макрон назвал дискуссию содержательной. Он добавил, что ближайшие дни будут решающими для урегулирования ситуации вокруг Украины. По словам французского президента, необходимо сформировать конкретные гарантии безопасности для всех стран-участниц переговоров. «Уверен, что мы можем построить безопасность и стабильность в Европе, подтвердив те наработки, которые у нас имеются в рамках ОБСЕ, но также мы должны выработать новые решения. Возможно, они должны быть более новаторскими», — сообщил Макрон. В то же время Путин отметил, что США и НАТО проигнорировали основные озабоченности России в предложениях по гарантиям безопасности.

Ранее стало известно о намерении Украины, Великобритании и Польши заключить договор о создании нового формата сотрудничества, писал TRT на русском. О нем может быть официально сообщено во время визита в Киев министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, однако пока он перенесен на неопределенный срок.