Администрация президента Джо Байдена пошла по пути преуменьшения эффекта очных переговоров между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые состоялись незадолго до открытия Зимней Олимпиады. При общении с репортерами глава Белого дома обратил внимание на то, что в сближении Москвы и Пекина нет абсолютно «ничего нового». Так он ответил на вопрос, тревожит ли Вашингтон встреча на высшем уровне в Пекине. Тем не менее, более детально по этому вопросу высказались другие лица в администрации.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, текст совместного заявления Путина и Си позволяет сделать вывод, что Пекин не готов слепо поддерживать Москву.

«В совместном письменном заявлении лидеров двух стран слово «Украина» не упоминается ни разу, что позволяет предположить, что Китай не так уж рад приветствовать действия России по Украине», — сказал он. Из текста следует, что Пекин лишь «относится с пониманием» к российским предложениям к Западу по гарантиям безопасности в Европе.

В США делают акцент на том, что санкции, которые могут последовать против Кремля за вторжение в Украину, опасны для Пекина. Так, Салливан указал, что рестрикции «нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой», поэтому у КНР будет выбор. «Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ на Украину», — заметил чиновник, добавив, что китайцы должны это учесть в контактах с россиянами.

Впрочем, как продемонстрировал визит Путина, пока что российско-китайское экономическое взаимодействие проектируется без учета форс-мажорных обстоятельств.

Большие обещания

К визиту Путина «Газпром» и «Роснефть» подготовили соглашения о ежегодной поставке в Китай 10 млрд кубометров газа по новому «дальневосточному» маршруту и 10 млн т нефти через территорию Казахстана. Если брать «Роснефть», то с ее документацией все предельно понятно: у компании истекал подписанный еще в июне 2013 года контракт с CNPC, по которому КНР получают транзитом через казахстанскую территорию сырье для своих НПЗ, расположенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Требовалось лишь утвердить поправки к контракту.

Иная ситуация с контрактом «Газпрома», детали которого не раскрываются. Аналитик нефтегаза Михаил Крутихин считает, что обещанные по нему 10 млрд кубометров газа российская компания может добыть с проекта «Сахалин-3», где главный источник газа — Южно-Киринское месторождение. «Вот только, на беду российской компании, месторождение это оказалось не чисто газовым, а нефте-газо-конденсатным, и наличие в нем нефти автоматически подвело Южно-Киринское под американские санкции», — пишет он.

По словам Крутихина, единственный вариант для налаживания добычи на Южно-Киринском — это подводные комплексы, но те немногие фирмы, которые могут изготовить и смонтировать на морском дне нужную технику, — либо американцы, либо те, кто не хочет нарушать режим санкций. «Понятно пока одно: если предполагается получение газа с Сахалина, то ждать такой возможности придется ещё долго, да и санкции против участия зарубежных технологических компаний в подобных проектах могут быть расширены», — заключает эксперт.

Единственный вариант реализовать предполагаемый пекинский контракт «Газпрома» — это строить магистраль «Сила Сибири — 2» и вывести ее на Хабаровск. Но проблемой здесь становится огромная стоимость нужной инфраструктуры, которая не окупится в обозримой перспективе.

Приоритет американских рынков

Отдельный вопрос — это решимость КНР противостоять возможным западным санкциям против России. У российских экспертов она вызывает сомнение. Глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заметил, что Пекин, конечно, не свернет сотрудничество с Москвой в случае усиления американского давления: крупные государственные компании продолжат взаимодействие с коллегами из России, однако частные игроки вполне могут пойти на соблюдение санкционного режима. Точнее, их могут заставить обстоятельства.

«Если говорить о китайском частном секторе, то частные банки и компании всегда следовали американским санкциям, поскольку не хотели стать объектом экстерриториальных вторичных санкций, — пояснил Кортунов. — Поэтому в этом смысле здесь едва ли что-то изменится». Руководитель РСМД добавил, что частный бизнес из КНР в таких условиях будет демонстрировать крайнюю осторожность «и не идти на какие-либо шаги, которые можно было бы считать нарушением» рестрикций.

Для китайского бизнеса характерно избыточное выполнение требований, чтобы максимально снизить риски «и не только не нарушать санкции, но и не залезать в серую зону, где могут быть различные интерпретации тех или иных шагов китайских компаний с точки зрения американского регулятора», добавил Кортунов. «Китайский бизнес не хочет неприятностей на американских рынках: они для частного китайского бизнеса существенно важнее российских», — подвел итог аналитик.

Ответ на бойкот

В разговоре с TRT на русском адъюнкт-профессор колледжа Везалия (Брюссель) Гай Бертон предположил, что у интереса КНР к проведению встречи Путин — Си мог быть ряд причин. «Все это связано с более широким контекстом, в котором проходил саммит. Одним из них является растущее соперничество между США и Китаем, которое привело к решению США бойкотировать на высшем уровне открытие зимних Олимпийских игр», — считает аналитик. По его словам, таким образом, приезд Путина посылает сигнал о том, что Китай не изолирован и у него есть партнеры.

«Другой причиной является собственная напряженность России в отношениях с Западом из-за ее мобилизации на границе с Украиной, — обратил внимание Бертон. — Несмотря на то, что в официальных китайских заявлениях нет прямой поддержки амбициям России в Украине (а вместо этого содержится призыв к диалогу и дипломатии для разрешения любых разногласий), Пекин не захочет, чтобы Запад слишком сильно навредил России по его собственным соображениям по Тайваню». Признаки единства и сплочения Запада в КНР считывают как сигнал, считает эксперт.

Для западных столиц переговоры на высшем уровне в Пекине подтверждают тезис о продолжающемся сближении Москвы и Пекина, отмечает собеседник TRT на русском. По словам Бертона, любая надежда на замедление этого процесса может быть подорвана растущим давлением на Россию или Китай в том, что касается Украины или Тайваня. Из-за этого страны будет все труднее и труднее разъединить, подытожил эксперт.