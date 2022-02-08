Швейцарский банк Credit Suisse секьюритизировал кредиты миллиардерам на яхты и бизнесджеты. В конце 2021 года он продал хедж-фондам часть рисков, связанных с $2 млрд таких кредитов. Об этом пишет Financial Times.

Секьюритизация была проведена для подразделения швейцарского банка, которое ранее сталкивалось с проблемами из-за санкций против клиентов. Одна из главных целей этого подразделения — «создать положительное восприятие бренда CS [Credit Suisse], финансируя любимые бизнес-инструменты (бизнес-джет) и роскошные игрушки (яхты)» клиентов, говорится в презентации для инвесторов. По информации Financial Times, банки участвуют в сделках «передачи значительного риска», чтобы уменьшить размер капитала, который они резервируют (удерживают) под кредиты.

Для решения проблемы были выпущены ценные долговые бумаги на сумму $80 млн, которые котируются на Международной фондовой бирже Нормандских островов (TISE). Там часто проводятся подобные нишевые долговые сделки. Credit Suisse привлек к сделке несколько хедж-фондов, предложив им хорошую процентную ставку по деривативам — более 11%, предполагает издание. Это указывает на цену, которую банк готов заплатить, чтобы улучшить свое положение с капиталом, не используя публичные рынки акций.

Часть проблем банка в 2017 и 2018 годах была связана с 12 кредитами, выданными на яхты и частные самолеты, по которым были объявлены дефолты. Треть из них была «связана с санкциями США против российских олигархов: тогда Олегу Дерипаске и братьям Аркадию и Борису Ротенбергам пришлось расторгнуть договоры с банком о лизинге частных самолетов», указывает издание.

Швейцарский банк уже давно предоставляет кредиты для финансирования покупок частных самолетов миллиардерами, однако покупку яхт он начал кредитовать только с 2014 года. Непогашенные кредиты на них в 2021 году превысили $1 млрд.

Как сообщает Financial Times, банки регулярно проводят операции для передачи значительного риска, чтобы уменьшить размер капитала, который им нужно держать в резервах для покрытия возможных убытков по кредитам. Однако, как правило, секьюритизируются портфели с корпоративными и ипотечными кредитами.

В декабре 2020 года Совет по финансовой стабильности включил Credit Suisse в список глобально системно значимых кредитных организаций. Однако весной прошлого года S&P понизило прогноз по рейтингу Credit Suisse со стабильного на негативный. Дело в том, что в 2021 году одна из финансовых компаний, которую кредитовал Credit Suisse, — Greensill Capital — объявила о банкротстве. Вскоре после этого о банкротстве также заявил хедж-фонд Archegos Capital Management, которому Credit Suisse предоставлял услуги прайм-брокера по операциям с деривативами.