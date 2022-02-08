Турецкий поезд доставил в Афганистан 750 тонн гуманитарной помощи

«Поезд добра» из 46 вагонов с продуктами, одеждой, медикаментами, средствами гигиены прибыл из Турции в Афганистан. Он доставил в Герат 750 тонн гуманитарной помощи от 11 турецких благотворительных организаций и госуправления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). По данным ООН, около половины населения Афганистана страдает от голода, почти 13 млн людей нуждаются в помощи. #Турция #Афганистан #поездДобра #trtнарусском