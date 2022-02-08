Под Ташкентом построят химико-индустриальный парк «Чиркчик». В его создании примут участие представители татарстанского технополиса «Химград». Соответствующее постановление опубликовано в национальной базе данных законодательства Узбекистана.

Технопарк площадью 31,24 гектара создается на территориях Научно-производственного объединения по производству редких металлов и твердых сплавов АО «Алмалыкский ГМК» и цеха №51 по производству металлического натрия АО «Максам-Чирчик». Главными задачами проекта станут привлечение инвестиций и производство высокотехнологичной продукции на основе местного сырья и материалов, говорится в документации.

«Принять к сведению, что между хокимиятом Ташкентской области, АО «Узкимесаноат» («Узхимпром») и администрацией президента Республики Татарстан достигнут ряд договоренностей, в том числе о создании в сотрудничестве с АО «Химград» химико-индустриального технопарка «Чирчик» в Ташкентской области», — говорится в тексте документа.

Также там указано, что создаваемые производственные мощности должны быть энергоэффективными, направленными на охрану окружающей среды, экологически безопасными. Благодаря созданию технопарка будет расширено производство в Ташкентской области и повышены объемы экспорта региона.

Срок деятельности технопарка составит 30 лет с возможностью его продления, узбекская сторона совместно с «Химградом» создаст компанию по управлению новым технопарком.

Ранее, зимой 2021 года правительство Узбекистана приняло постановление о создании в Ташкенте к 2023 году химического научно-производственного кластера. В его состав должны войти филиалы Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Участвующий в новом проекте технополис «Химград», созданный в 2007 году, — индустриальный парк для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров, проектная площадь его зданий превышает 500 тыс. кв. м. Технополис предоставляет резидентам площади и земельные участки с комплексной инженерной инфраструктурой, сейчас там работают более 1 тыс. резидентов.