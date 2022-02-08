В Марокко простились с 5-летним мальчиком, который упал в колодец

Тысячи людей со всего Марокко и других стран приехали проститься с 5-летним Райяном Аурамом. Мальчик провалился в колодец 32 метра глубиной 1 февраля. Операция по его извлечению длилась 5 дней. Несмотря на то, что были задействованы лучшая техника и специалисты, ребенка спасти не удалось. Король Марокко Мухаммад VI позвонил родителям мальчика и принес свои соболезнования. #Марокко #колодец #похороны #trtнарусском