Турецкой армии была передана партия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar ТВ2 с оптико-электронной системой наблюдения и прицеливания CATS (Common Aperture Targeting System — «прицельная система с общей апертурой») с оптическим и инфракрасным каналом и встроенным лазерным дальномером-целеуказателем, которая разработана и выпускается турецкой компанией Aselsan.

Об этом глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир сообщил в своем твиттере. «Мы поставили нашему командованию сухопутных войск Bayraktar ТВ2, — сообщил он. — Кроме того, наши беспилотники оборудованы системой CATS, которую мы произвели на отечественном оборудовании». Ранее турецкие БПЛА оснащались зарубежными системами наведения, однако недавно в стране было разработано собственное оборудование.

CATS — это высокоэффективная оптико-электронная система разведки, наблюдения и наведения, предназначенная не только для самолетов и вертолетов, но для БПЛА, напоминает Daily Sabah.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.