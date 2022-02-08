Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) и Центр кибербезопасности МВД Узбекистана решили создать Национальный центр безопасного интернета, сообщает «Газета.uz».

Центр будет представлять собой онлайн-платформу, где будет публиковаться информация о том, как защититься от насилия в интернете, и круглосуточно будет работать оператор, который сможет предоставить детям и родителям совет или поддержку. Планируется также запустить Telegram-бот, через который можно будет отправить сообщение о рисках для детей в интернете.

«Расширение доступа к интернету и сокращение информационного неравенства жизненно важны для обеспечения того, чтобы все дети и молодые люди учились и приобретали знания и навыки, необходимые для достижения успеха. К сожалению, при всех преимуществах интернет также связан с онлайн-злоупотреблениями, эксплуатацией и распространением ложной информации. Поэтому лучший способ борьбы с насилием как в интернете, так и в реальной жизни — это применение системного подхода в решении этих вопросов», — сказал Мунир Мамедзаде, глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

«Для решения проблемы насилия в отношении детей требуется улучшение родительских навыков, повышение осведомленности самих детей, совершенствование социальных служб и кадров по защите детей, а также прочная законодательная и институциональная база, включая систему сбора данных и управления», — подчеркнул он.

Как отметили в ЮНИСЕФ, согласно данным на глобальном уровне, треть всех пользователей интернета составляют дети до 18 лет, и каждые полсекунды ребенок впервые входит в интернет. Однако его широкие возможности сопряжены с рисками и опасностями для детей, такими как киберзапугивание, киберпреследование и кибергруминг, то есть создание доверительных отношений с ребенком или подростком с целью последующей сексуальной эксплуатации.