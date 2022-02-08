Спецслужбы США намерены ориентировать «спящие ячейки экстремистов» в Сирии на акции против представителей режима Башара Асада и военнослужащих России и Ирана, утверждает Служба внешней разведки (СВР) России.

​​​​​​​«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране. В Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе», — заявляет СВР, не приводя источников информации.

Как утверждается, «предполагается использовать сложное социально-экономическое положение для организации массовых антиправительственных выступлений, в ходе которых провоцировать правоохранительные органы на непропорциональное применение силы в отношении мирных протестующих».

​​​​​​​Для достижения своих целей в Сирии, указывает СВР, американцы активно задействуют имеющиеся у них тесные контакты с оппозицией режиму Башара Асада, которую в пресс-релизе российской разведки именуют «радикальными исламистскими группировками».

Утверждается также, что спецслужбы США планируют ориентировать «спящие ячейки экстремистов» в Дамаске и провинции Латакия на совершение точечных акций против представителей режима Асада и военнослужащих России и Ирана.

«На этом фоне продолжается расхищение сирийских природных ресурсов американскими компаниями. Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до 3 млн баррелей сырья. Около трети похищенной нефти при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене $35-40», — утверждается в пресс-релизе.

По версии СВР, ​​​​​​​нефть доставляется в Иракский Курдистан грузовым автотранспортом, охрану которого обеспечивают американские военнослужащие. Кроме того, американский воинский контингент и сотрудники частных военных компаний организуют систему безопасности добывающей и перерабатывающей инфраструктуры, добавляют в российской разведке.