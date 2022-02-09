Генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов выступил против проводимой Кремлем политики провоцирования войны в отношении Украины. Об этом он написал в Facebook. Таким образом Савостьянов поддержал обращение генерал-полковника в отставке, председателя «Общероссийского офицерского собрания» (ООС) Леонида Ивашова, который ранее выступил с аналогичными требованиями.

«Обращение Ивашова заслуживает всемерной поддержки еще и потому, что, совпадая с требованиями демократической общественности «Мир — России! Мир — Украине! Мир — всем!», доказывает: патриотами России являются не те, кто, разбрызгивая слюни, колотят в барабан войны и нагнетают военную угрозу концентрацией войск и угрожающей риторикой, а те, кто заботится о мирном и благополучном развитии городов, поселков и деревень нашей страны», — заявил Савостьянов.

По его мнению, «мир и процветание народу России, а не удовлетворение имперской похоти ее вождей — вот истинно патриотическое требование, объединяющее честных и ответственных людей, пусть и разных взглядов».

Ранее на сайте ООС появилось обращение Ивашова, в котором он напомнил, что сейчас человечество живет в ожидании войны, и «так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия». В стране «все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды», считает автор обращения, и «деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов, может привести к обрушению всей системы». Это — главная угроза безопасности страны, а внешние опасности, хотя и существуют, сейчас не являются критическими, убежден Ивашов.

«Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а значит подавляющее число государств мира по-прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики и непривлекательность внутренней», — считает он.

В связи с этим Ивашов от лица российских офицеров призвал российское руководство «отказаться от преступной политики провоцирования войны», в которой страна «окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку».

Автор обращения Леонид Ивашов в 1996–2001 годах был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России. Генерал в отставке регулярно критиковал Запад и выступал против расширения НАТО на восток.

О возможности российского вторжения западные и украинские политики и СМИ заговорили еще осенью, когда Москва снова стала наращивать войска на границе с Украиной. Нападение готовилось, по их информации, с нескольких сторон, в том числе из оккупированного Крыма и с территории Беларуси, где с 10 по 20 февраля пройдут российско-белорусские учения.