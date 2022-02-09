ПОЛИТИКА
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Появилось видео крушения американского F-35 в Южно-Китайском море
В Сети появилось видео крушения американского истребителя F-35C при попытке сесть на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 декабря 2021 года. На кадрах видно, как самолет упал в воду из-за того, что снижался под неправильным углом. Пилоту удалось катапультироваться, в результате аварии 7 человек на борту получили ранения. #США #F35 #авиакрушение #trtнарусском
Появилось видео крушения американского F-35 в Южно-Китайском море / Others
9 февраля 2022 г.
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