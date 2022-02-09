Появилось видео крушения американского F-35 в Южно-Китайском море

В Сети появилось видео крушения американского истребителя F-35C при попытке сесть на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 декабря 2021 года. На кадрах видно, как самолет упал в воду из-за того, что снижался под неправильным углом. Пилоту удалось катапультироваться, в результате аварии 7 человек на борту получили ранения. #США #F35 #авиакрушение #trtнарусском