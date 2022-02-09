В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр планируется отреставрировать полуразрушенную армянскую церковь Святого Саркиса XVI века. Об этом пишет «Анадолу». Ее площадь составляет 3 769 кв. м.

Местные жители также называют церковь «рисовой», так как там долгое время в ней находилась рисовая фабрика. Сейчас здание принадлежит Фонду Армянской церкви Святого Саркиса в в районе Алипаша. Судя по табличке с надписью с церкви, которая сейчас находится в Археологическом музее Диярбакыра, она в последний раз реставрировалась в 1840 году.

«Здание XVI века со временем обветшало из-за сокращения числа прихожан. В прошлом эта постройка выполняла роль склада, который использовался различными государственными учреждениями», — сообщил глава Управления геодезии и памятников отделения Министерства культуры и туризма Турции в Диярбакыре Джемиль Коч.

По его словам, «монументальное здание имеет огромное значение для исторического наследия города». «Уже готовятся измерения, которые станут основой проекта реставрации, — уточнил чиновник. — Собираются образцы материалов, которые в будущем помогут узнать больше об архитектурном стиле церкви».

«Здание является одной из двух сохранившихся церквей в Диярбакыре, несмотря на то, что верхняя часть церкви полностью разрушена», — рассказал глава фонда Эргюн Айык. Процесс реставрации церкви уже запущен, добавил он.

В начале февраля было восстановлено авиасообщение между Арменией и Турцией, сообщал телеканал CNN Türk. По информации турецкого управления гражданской авиации, разрешение на перелеты по маршруту получили авиакомпании Pegasus и Fly One Armenia, которе будут осуществлять по три рейса в неделю. В 2020 году авиасообщение было прекращено из-за финансовых проблем авиакомпании Atlasjet, работавшей по этому направлению. Сухопутные же границы между Турцией и Арменией закрыты с 1993 года.

Зимой 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений между двумя странами стороны назначат спецпредставителей и откроют чартерное сообщение. Тогда же в Москве состоялась встреча спецпредставителей Турции и Армении для обсуждения двухсторонних отношений.