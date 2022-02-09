Рынок легких БПЛА в России оказался под угрозой: с начала весны вступит в силу пункт Федеральных авиационных правил, согласно которому для пилотирования дронов до 30 кг необходимо свидетельство от их внешних пилотов-операторов. Об этом пишет «Коммерсантъ». Это означает, что операторам придется проходить обучение по утвержденным в Росавиации программам, однако это невозможно, так как направленная им в ноябре 2021 года типовая программа до сих пор не утверждена Минтрансом.

Об этом журналистам рассказали в профильной ассоциации «Аэронекст». По словам руководителя Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрия Куликова, программы авиационных центров утверждают в Росавиации, и ни одного свидетельства внешнего пилота в России не выдавалось.

Это может привести к полной остановке рынка, объем которого эксперты оценивает в 13 млрд руб. Сейчас на рынке невоенных БПЛА присутствует около 200 компаний и занято более 4 тыс. человек, причем рынок продажи и услуг беспилотников растет на 20–25% в год. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев. Крупнейшие игроки — «Аэромакс» (входит в АФК «Система»), «Геоскан» (входит в ГК «Геоскан»), «Финко» (ГК «Беспилотные системы»), «Аэроглоуб» и Zala Aero (ГК «Калашников»). В случае неисполнения требований их деятельность может быть приостановлена, некоторые из компаний уже получили соответствующие предупреждения.

При этом известно, что каждый учебный центр уполномочен разработать и согласовать свою программу в Росавиации, «что и сделал МГТУ гражданской авиации». Об этом сообщил глава компании-покупателя дронов «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин. Время для этого было «и у эксплуатантов, и у авиационных учебных центров», считает он «Крайне важный для прозрачности авиаработ и всеобщей безопасности документ был давно анонсирован», — напомнил Галиуллин.

Новые требования к пилотам БПЛА могут повлиять на исполнение госконтрактов на аэронавигационные съемки, отметил Бабинцев. В числе прочего срыв финансовых планов может негативно сказаться на пилотном проекте «Аэромакса» в партнерстве с «Почтой России». Также под угрозой заморозки окажутся контракты по аэросъемке нефтепроводов, дорог и строительства, предупреждают участники рынка.

В конце января турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ обязалась поставить партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстан. Об этом писал TRT на русском. Ранее издание сообщало о поставках Anka в Тунис и Великобританию.