Еще одна белорусская спортсменка бежала из страны

Белорусская лыжница Дарья Долидович и ее отец, известный тренер, семикратный участник Олимпийских игр Сергей Долидович заявили, что вынужденно покинули родину из-за давления властей. Ранее спортсменке запретили участвовать в соревнованиях, а ее отца вынудили уволиться из национального тренерского центра. Причиной этого стали оппозиционные взгляды. #Беларусь #спорт #политэмигранты #trtнарусском