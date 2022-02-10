ПОЛИТИКА
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Еще одна белорусская спортсменка бежала из страны
Белорусская лыжница Дарья Долидович и ее отец, известный тренер, семикратный участник Олимпийских игр Сергей Долидович заявили, что вынужденно покинули родину из-за давления властей. Ранее спортсменке запретили участвовать в соревнованиях, а ее отца вынудили уволиться из национального тренерского центра. Причиной этого стали оппозиционные взгляды. #Беларусь #спорт #политэмигранты #trtнарусском
лыжница / Others
10 февраля 2022 г.
Истории
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