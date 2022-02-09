Большинство российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из данных Министерства просвещения России, представленных на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает ТАСС.

«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — говорится в презентации Министерства просвещения. Данные, как отмечается, представлены за декабрь 2021 года.

Минимальный размер оплаты труда в России в 2021 году составлял 12,8 тысяч рублей (около $170).

Министерство просвещения РФ отмечает, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей, из-за чего возникает «непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат». Кроме того, была зафиксирована необоснованная дифференциация зарплаты между педагогами внутри регионов.

Бедность и низкий уровень оплаты труда по-прежнему являются ключевыми проблемами России. Летом 2021 года TRT на русском писал, что доля разводов в РФ по причине бедности увеличилась за последние восемь лет в полтора раза — с 20 до 33%. Реальные доходы россиян при этом не растут уже 10 лет.