В Екатеринбурге полицейские задержали гражданина Таджикистана Хайриддина Одинаева у подъезда его дома, рассказала «Новой газете» правозащитница Валентина Чупик. По ее словам, сотрудники полиции вывезли Одинаева в лес, где пытались вымогать деньги.

Одинаев вечером 8 февраля сообщил Чупик, что на выходе из подъезда своего дома его подозвали к себе сотрудники полиции, которые стали расспрашивать мужчину о том, «кто он такой и что здесь делает», а также попросили предъявить документы.

Одинаев потребовал у полицейских представиться и объяснить причину их требований, после чего полицейские, по словам Чупик, «заломали» его, «запихали» в машину и повезли в отдел полиции в Верх-Исетском районе.

«Я обратилась туда с жалобой. Далее я не знаю, что произошло, но полицейские вместо отдела полиции, по словам Одинаева, повезли его в лес, там они запугивали его и сказали ему, что он должен заплатить им деньги, на что Одинаев ответил им, что он человек небогатый, поэтому он не будет платить им, а причин для этого он не видит. После этого полицейские запихнули Одинаева обратно в машину и повезли в 8-й отдел полиции», — сообщила Чупик.

Одинаев рассказал Чупик, что в отделе полиции ему сказали встать на колени, чтобы извиниться за свои жалобы правозащитникам.

По словам задержанного, он отказался сделать это, за что ему пригрозили арестом на 15 суток.

По словам Чупик, в 10:00 утра по времени Екатеринбурга Одинаев вышел на связь с женой и сообщил, что с него сняли обувь и куртку и выгнали на холодный бетонный пол, а также отказали в просьбе сходить в туалет. Он сообщил, что его подозревают в «неповиновении законным требованиям сотрудникам полиции». Одинаева повезли в суд, однако суд не состоялся, и задержанного отправили обратно в 8-й отдел полиции.

Чупик сообщила газете, что Одинаеву не дают заявить ходатайство о допуске защитника в суд, а за неподчинение законным требованиям сотрудникам полиции, то есть нарушение общественного порядка, его вид на жительство в России может быть аннулирован, после чего ему может грозить депортация в Таджикистан. Жена, дети, брат и отец Одинаева являются гражданами России, сам он был записан на подачу документов на гражданство РФ на 15 февраля.

В отделе полиции №8 Управления МВД России по Екатеринбургу «Новой» сообщили, что «гражданин был задержан за административное правонарушение». «Новая газета» также обратилась с вопросом о причинах задержания Одинаева в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники полиции хотели проверить Одинаева на причастность к совершению правонарушений, но тот «на требование представителей МВД предъявить документы ответил отказом, начал вести себя неадекватно», после чего якобы «оказал неповиновение», в связи с чем и был доставлен в территориальный ОВД принудительно.

«В отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 19.3 КОАП. Информация о том, что Одинаева вывозили в лес, и о том, что его били и ему угрожали, не соответствует действительности», — ответили в УМВД по Екатеринбургу.