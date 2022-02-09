Власти РФ инвестируют миллиарды рублей в развитие RuTube — российского аналога YouTube, а также планируют ограничить работу иностранного видеохостинга в стране, выяснили «Агентство» и «Важные истории».

В 2020 году YouTube заблокировал канал новостного сайта ANNA-News, который занимается освещением военных конфликтов в Сирии и в Донбассе. Роскомнадзор ответил на это требованием немедленно снять блокировку и назвал действия YouTube «цензурой». Регулятор также напомнил российским СМИ о «необходимости ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах». После этого принадлежащая Газпромбанку компания «Газпром-медиа» купила российский видеохостинг Rutube. Развитием проекта занялся Александр Жаров, который незадолго до этого ушел с поста главы Роскомнадзора.

Весной 2021 года Rutube, которым уже руководил Жаров, объявил о перезапуске. Помимо этого, осенью того же года был запущен сервис Yappy, созданный на основе мобильного приложения, которое разработали при поддержке фонда «Иннопрактика». Его возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. В то же время было объявлено о создании сервиса VK Видео. Эти сервисы также находятся под контролем «Газпром-медиа».

Все в том же 2021 году ко многим российским блогерам начали поступать предложения публиковать свой контент в RuTube и Yappy. Один из таких блогеров рассказал, что ему предложили перейти на RuTube, перед этим зафиксировать месячный доход канала на YouTube от рекламы и добавить к этой сумме треть, а получившуюся цифру ему выплачивали бы как зарплату. Также ему пообещали платить еще и за каждый выпуск шоу. Средства на это выделял «Газпром-медиа» или «связанное с ними агентство». Однако блогеры отказываются уходить с YouTube на RuTube, мотивируя это различными причинами — от непонятного принципа монетизации до опасений получить запрет на въезд в Украину.

Источники авторов расследования, в том числе из государственных структур, отмечают, что проект развития RuTube провальный. Однако это не мешает государству наращивать финансовые потоки — в проект инвестирует не только«Газпром-медиа», но и Институт развития интернета (ИРИ), который возглавляет бывший сотрудник администрации президента РФ Алексей Гореславский.

Летом 2021 года ИРИ получил от государства 7 млрд рублей, а в январе 2020 года субсидию на 9 млрд рублей на три года институту выдала Росмолодежь. В ближайшие два года ИРИ должен получить еще более 41 млрд бюджетных рублей на создание «молодежно-патриотического контента в интернете».

Также журналистам удалось выяснить, что возглавивший RuTube Александр Жаров после перехода в «Газпром-медиа» стал зарабатывать по 1 млн рублей в день. По данным авторов материала, всего за 10 месяцев работы над проектом он заработал в семь раз больше, чем за 8 лет работы в Роскомнадзоре — 299 млн рублей против 36,5 млн рублей.

Жаров также стал обладателем роскошной недвижимости. Летом 2021 года на его супругу был оформлен земельный участок в 45 соток и 846-метровый дом с 278-метровым гаражом в коттеджном поселке «Павлово» близ деревни Веледниково Истринского района Московской области. Это закрытый поселок с очень дорогими домами, собственным «премиальным фитнес-центром», гольф-клубом и концертной площадкой. Стоимость сопоставимых коттеджей в этом поселке начинается от 300 млн рублей и может достигать 760 млн.

Несмотря на такие траты, надежд на высокую популярность RuTube возлагать не приходится, рассказали источники авторов расследования. Российские чиновники намерены продолжать борьбу с YouTube, пока лишь экономическую и техническую. «Решено, что сначала к YouTube будут применены экономические меры воздействия, в том числе запрет на размещение рекламы российским компаниям, замедление и лишь потом отключение», — сообщил высокопоставленный российский чиновник, знающий IT-отрасль.