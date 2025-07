Украина попросила суд США заблокировать ходатайства «Татнефти» о вызове в суд представителей 52 банков по делу о взыскании $173 млн в пользу нефтяной компании, утверждая, что требования являются предлогом для получения конфиденциальной информации в условиях, когда у границы страны находятся российские войска, сообщает Bloomberg.

«В контексте непосредственной угрозы вторжения России в Украину российской нефтяной компании, имеющей тесные связи с российским правительством, не должно быть позволено использовать повестки в качестве предлога для получения конфиденциальной информации, касающейся военной сферы и национальной безопасности Украины, а также ее денежно-кредитной стабильности», — заявила украинская сторона на суде.

На суде были заслушаны заявления официальных лиц Украины, в том числе министра обороны и посла в США, которые утверждали, что в формулировке повесток содержатся запросы на информацию, которая не имеет ничего общего с делом.

«Вместо этого [требования о взыскании] она [«Татнефть»] обратилась к США за всеобъемлющим раскрытием информации об активах и финансовых операциях Украины и третьих сторон, играющих ключевую роль в таких стратегических отраслях, как оборона, энергетика, транспорт и связь», — утверждала сторона защиты.

Ходатайства «Татнефти» были направлены в 52 различных банка, включая Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Credit Suiss, Danske Bank A/S, Резервный банк Австралии и другие, отмечает агентство.

​​​​​​​В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн ($112 млн плюс проценты) компенсации за потерю доли в компании «Укртатнафта», которая была создана на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в 1994 году. Тогда «Татнефть» и правительство Татарстана получили в компании 55,7%, остальное отошло государственному «Нафтогазу» и группе «Приват» Игоря Коломойского.

В октябре 2007 года произошел вооруженный захват «Укртатнафты», после чего «Татнефть» лишилась доли в компании, ее акции перешли к Коломойскому, сообщала компания. Парижский суд с доводами компании согласился. Украина подала апелляцию, но Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отказался отменить решение арбитража.

После этого, в 2017 году, «Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения арбитража: в марте — в США, в апреле — в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Москвы. В августе 2021 года МВД по Татарстану возбудилопротив Коломойского уголовное дело об организации преступного сообщества.