ПОЛИТИКА
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Депутат парламента Словакии облил водой флаг Украины
Во время обсуждения оборонного соглашения с США в парламенте Словакии произошел конфликт между депутатами. Группа ультраправого крыла заблокировала трибуну спикера и растянула флаг Словакии. В ответ на это депутаты партии «За свободу и солидарность» стали перед ними с флагом Украины. В результате завязалась потасовка. Украинское посольство позже отреагировало заявлением, что «некоторые люди» не понимают, что угроза агрессии со стороны России растет. #Словакия #Украина #флаг #trtнарусском
флаг / Others
10 февраля 2022 г.
Истории
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