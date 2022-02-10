Депутат парламента Словакии облил водой флаг Украины

Во время обсуждения оборонного соглашения с США в парламенте Словакии произошел конфликт между депутатами. Группа ультраправого крыла заблокировала трибуну спикера и растянула флаг Словакии. В ответ на это депутаты партии «За свободу и солидарность» стали перед ними с флагом Украины. В результате завязалась потасовка. Украинское посольство позже отреагировало заявлением, что «некоторые люди» не понимают, что угроза агрессии со стороны России растет. #Словакия #Украина #флаг #trtнарусском