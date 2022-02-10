Из-за «турбулентной» и напряженной обстановки в мире российским дипломатам требуется дополнительная настойчивость «в противодействии угрозам и обеспечении стратегической стабильности», заявил президент Владимир Путин. Они должны добиться гарантий безопасности для России от США и НАТО, говорится в тексте поздравления сотрудников МИДа с профессиональным праздником, опубликованном на сайте Кремля.

«Это [напряженность в мире], безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — сообщил Путин.

Также, по его мнению, актуальна и «системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка».

Российский МИД направил США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности в середине декабря. Это произошло на фоне сообщений о вторжении России в Украину, которые не раз опровергал Кремль. В числе предложений Москвы — закрепление договора о нерасширении альянса на восток, отказ от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и предложение не вести военные действия на территории Украины, а также других государств Восточной Европы и Закавказья.

В конце января посол США в Москве Джон Салливан в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко передал ему ответ Вашингтона на российский проект гарантий безопасности. Ранее CNN сообщал, что в документе Белый дом предложил договориться о контроле над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачности в отношениях вооруженных сил между государствами, снижении рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопросах размещения ракетных систем большой дальности.

Сейчас Россия готовит ответ НАТО и США на их предложения, заявил Путин. Об этом он сообщил во время недавней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.