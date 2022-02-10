Члены комитета по разведке сената США обратились к президенту Джо Байдену с предложением дать Украине доступ к разведданным американских военных. Соответствующее письмо опубликовано на сайте сената. Это необходимо сделать из-за риска вторжения России в Украину, считают авторы обращения.

«Мы обращаемся к вам по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной и срочной необходимости предоставить нашим украинским партнерам инструменты, необходимые для отражения или защиты от дальнейшей российской агрессии», — сказано в письме.

Его подписали 16 сенаторов, в том числе председатель комитета по разведке Марк Уорнер и его заместитель Марко Рубио.

«Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — считают члены американского парламента.

В конце прошлого года газета The New York Times писала, что Пентагон может предоставить Украине разведданные, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное вторжение России. Предполагалось, что они будут включать в себя информацию о передвижении российских войск. Однако тогда в американской администрации высказали предположение, что украинская сторона может использовать эти данные для нанесения удара первой, сообщало издание.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил банки и финансовые организации о риске кибератак со стороны России из-за роста напряженности между Москвой и Киевом. ЕЦБ предпочел сосредоточиться на них вместо случаев обычного мошеннничества, и уведомил банки о необходимости усилить защиту. После этого в банках прошли киберучения, призванные установить, способны ли организации отразить хакерские атаки. До этого аналогичные предупреждения банкам рассылал департамент финансовых услуг Нью-Йорка, так как власти посчитали, что хакерские атаки могут последовать за возможными санкциями США против России.

Тогда же в американском сенате заявили о возможных санкциях против Москвы в случае кибератак на Украину. Сообщалось, что ряд сенаторов предложили включить санкции за кибератаки в более широкий законопроект о принятии мер против России в случае вторжения в Украину.