Российская компания «Татнефть» нашла сырье на одном из выделенных ей блоков в Ливии и планирует заняться его разработкой. Об этом заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун, сообщают РИА «Новости».

«Компания «Татнефть» вернулась к попыткам завершить бурение и разработку разведочных месторождений, предоставленных ей на предыдущих этапах разведки, она получила три блока, — сообщил он. — Я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях».

У другой российской компании ­— «дочки» «Газпрома» Gazprom E&P International — могут возникнуть сложности с продолжением разработки месторождения нефти у берегов Ливии из-за эмбарго США на поставку бурового оборудования, отметил министр. Проблемы могут быть связаны с эмбарго на оборудование для бурения скважин свыше 100 метров, уточнил он.

Аун также рассказал, что Ливия не сможет увеличить поставки газа в ЕС в случае энергетического кризиса. Дело в том, что объемы газа, которые раньше экспортировались по газопроводу «Зеленый поток» в Италию, а потом попадали в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии, сообщил министр.

«Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения, — подчеркнул Аун. — Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе».

При этом, по словам министра, Ливия планирует добывать 1,4-1,5 млн баррелей нефти в день в 2022-2023 годах. «Планировалось поднять добычу примерно до 1,4 миллиона или 1,5 миллиона баррелей в день, надеемся, что сможем выполнить этот план», — сообщил он.

«Татнефть» и ливийская национальная компания подписали соглашение о разведке и добыче в 2007 году, а в 2011 году планировалось начать промышленную разработку месторождений в стране. Однако весной того же года российская компания прекратила все геологоразведочные работы и приостановила действие подписанных ранее контрактов из-за начавшейся военной операции в Ливии.

Работа была возобновлена в 2021 году. «В связи с нормализацией ситуации в Ливии «Татнефть» при поддержке Национальной нефтяной корпорации Ливии (ННК) возобновила геологоразведочные работы на территории страны, — сообщалось тогда в пресс-службе компании. — В настоящее время компания приступает к завершению работ на скважинах одного из контрактных блоков, бурение которых было приостановлено в связи с форс-мажором».