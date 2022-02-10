В Самарканде завершился двухдневный форум представителей туристической сферы Организации тюркских народов. 16-е заседание рабочей группы было организовано Министерством туризма и спорта Республики Узбекистан, в нем приняли участие эксперты по туризму из соответствующих министерств государств-членов и государств-наблюдателей.

Заместитель генерального секретаря Тюркского совета Мирвохид Азимов проинформировал участников о планах, которые должны быть реализованы под эгидой Организации тюркских государств в 2022 году.

На встрече узбекская сторона подробно представила детали проекта «Табаррук зиярат» (Tabarruk ziyorat, «Священное паломничество»), инициированного ранее президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. В ходе встречи стороны также обсудили детали проекта «Столица туризма тюркского мира»: мероприятия, которые будут организованы в городе Коканд, объявленном в июне 2021-го первой туристической столицей тюркского мира. Город Коканд в Ферганской долине известен под разными названиями с X века, но его расцвет приходится на XVIII век, когда он стал столицей ханства.

Эксперты по туризму из государств-членов дополнительно подготовили «совместную дорожную карту по развитию туризма», которая аккумулирует мероприятия, которые будут проведены в сфере туризма в предстоящий период.

В форуме помимо представителей Узбекистана также приняли участие делегаты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана.