Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу террористической атаки, совершенной 21 марта в деревне Фонбита, расположенной в регионе Тиллаберри на юго-западе Нигера.

«С глубоким прискорбием узнали о том, что в результате террористической атаки в деревне Фонбита, произошедшей 21 марта в регионе Тиллаберри в Нигере, погибли более 40 человек, многие получили ранения», — говорится в заявлении.

Анкара решительно осудила произошедшее.

«Мы осуждаем этот гнусный теракт. Выражаем соболезнования народу Нигера, желаем милости Аллаха погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.

По информации министра внутренних дел Нигера Мухамеда Тумбы, нападению подверглась мечеть в деревне Фонбита. В результате атаки погибли не менее 44 человек, 13 получили ранения, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Ответственность за нападение возлагается на боевиков, связанных с террористической организацией ДАЕШ.

Власти Нигера объявили трехдневный национальный траур. Страны Сахеля, включая Нигер, Мали и Буркина-Фасо, в последние годы регулярно подвергаются атакам со стороны радикальных групп, связанных с ДАЕШ и «Аль-Каидой».