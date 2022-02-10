Службы безопасности и разведки Австралии раскрыли заговор с целью вмешательства в национальные выборы, об этом говорится на сайте разведслужбы страны. Иностранные силы пытались устроить заговор при помощи анонимного богатого «кукловода», сообщили в разведке (ASIO).

«ASIO недавно обнаружила и сорвала план иностранного вмешательства в преддверии выборов в Австралии, — заявил главы разведслужбы Майк Берджесс. — В этом деле участвовал богатый человек, который поддерживал прямые и тесные связи с иностранным правительством и его спецслужбами».

Упомянутый человек стремился делать политические пожертвования и создавать позитивное освещение в средствах массовой информации для некоторых участников выборов, сказано в заявлении. Для организации операций по вмешательству в австралийскую политику он использовал офшорный банковский счет, для предоставления «сотни тысяч долларов» на операционные расходы.

По информации разведки, «кукловод» и нанятый им сотрудник продумывали способы продвижения выбранных ими кандидатов, чтобы не только привести их к власти, но и в будущем вызвать у этих людей чувства признательности и долга. Этих людей анонимный спонсор вмешательства планировал использовать в своих целях.

«Политические кандидаты ничего не знали о заговоре, — сообщил Берджесс. — Даже если бы план был реализован, они бы не знали, кто дергает за ниточки». При этом ASIO не назвали ни человека, ни страну, которая стояла за этой операцией.

«Невозможно точно знать, что произошло бы без нарушения работы ASIO, но я могу предложить обоснованный сценарий, — рассказал глава австралийской разведки. — Некоторые кандидаты избираются, затем советник «кукловода» рекомендует нанять некоторых других сотрудников в качестве политических советников». Затем нанятые люди становились бы агентами или доверенными лицами иностранного правительства и пытались бы влиять на политиков и вмешиваться в процесс принятия решений. Также они вербовали бы других политических деятелей.

«В дальнейшем у новых парламентариев могут попросить предоставить информацию о позиции партии по оборонной политике, правам человека, иностранным инвестициям или торговле», — заключил Берджесс.

Ранее стало известно, что США рассматривают новый пакет санкций против России, связанный с кибератаками в Украине. Однако не все члены сената смогли договориться о сроках их введения: одни предлагают их отложить, другие выступают за превентивные меры. Сенаторы также предложили американскому президенту Джо Байдену предоставить Украине полный доступ к разведданным США, писал TRT на русском.

О хакерских атаках на 70 государственных сайтов Украины сообщалось в середине января. Кибератакам подверглись, в числе прочих, порталы кабинета министров, Минобрнауки, МИДа и Минспорта. Тогда на них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, авторы которого призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». В Украине считают, что к случившемуся причастна Россия, а в США заявили, что атака велась «по российской схеме».