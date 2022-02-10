Половина человечества привита от коронавируса, согласно информации Еврокомиссии. Теперь появилась проблема недоиспользования всей имеющейся вакцины, рассказала после неформальной встречи глав МИД и министров здравоохранения стран ЕС во Франции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. Ее слова цитирует ANI News.

«Мы перешли в стадию, когда 50% мирового населения уже полностью вакцинированы от COVID-19, — сказала она. — Но мы пришли сегодня к пониманию, что предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда». По ее словам, это особенно важно для Африки, где уровень вакцинации остается крайне низким. В африканских странах необходимо создавать инфраструктуру для вакцинации, нужно предоставлять «больше шприцев, больше клиник, лучше подготовленный персонал».

«Это ключевые задачи, над которыми мы работаем», — считает Кириакидес. Вопрос эффективного использования вакцин и активизации темпов вакцинации в Африке станет одной из главных тем саммита ЕС — Африканский союз, который пройдет на следующей неделе, добавила она.

По словам еврокомиссара, Евросоюз с начала пандемии COVID-19 оказал помощь в сфере здравоохранения 130 странам мира на общую сумму €46 млрд, причем почти €10 млрд из них пошли на поддержку стран Африки. Кириакидес уточнила, что страны Евросоюза безвозмездно передали другим государствам мира 407 млн доз вакцин и экспортировали половину всей произведенной в странах союза вакцины.

Другой участник встречи, министр здравоохранения Фрации Оливье Веран заявил, что его страна поддерживает инициативу ЮНИСЕФ, который «запустил в пилотном режиме проект, позволяющий странам, получившим вакцины, эффективно их использовать». В числе прочих речь идет о таких странах, как Сьерра-Леоне и Бенин.

С 2020 года в мире более 400,9 млн человек заразились разными штаммами коронавируса, более 5,7 млн из них погибли.