Ребенку собрали ₽121 млн на самый дорогой в мире препарат. Но врачи отказали в лечении

В России федеральный консилиум врачей отказался назначать четырехлетнему Марку Угрехелидзе со спинальной мышечной атрофией препарат «Золгенсма». Деньги на лекарство стоимостью 121 млн рублей семья ребенка собирала полтора года. По словам отца мальчика, врачи приняли такое решение потому, что Марк уже получает терапию другим лекарством. #Россия #лечение #ребенок