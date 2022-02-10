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Две трети американцев не знают, где находится Украина
Только треть жителей США может найти Украину на карте Европы, следует из результатов опроса, проведенного компанией Morning Consult. Корректно указать Украину на карте смогли только 34% респондентов
Две трети американцев не знают, где находится Украина
Две трети американцев не знают, где находится Украина / Others
10 февраля 2022 г.

Только треть жителей США могут найти Украину на карте Европы, следует из результатов опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Опрос был проведен 7 февраля, в нем приняли участие 2 005 американских избирателей. Корректно указать Украину на карте смогли только 34% респондентов. Опрошенные в попытках угадать местоположение Украины указывали на карте точки от Исландии до стран Северной Африки.

При этом, из тех, кто не смог найти страну на карте, 37% выступили за то, чтобы предоставлять военную помощь Киеву, среди тех, кто верно показал расположение Украины, за подобные меры выступают 50% респондентов. За введение самого серьезного пакета санкций в случае вторжения России в Украину выступают 58% опрошенных, правильно указавших страну на карте, и 41% из тех, кто этого сделать не смог.

Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну — 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. При этом 29% опрошенных выступают за отправку американских войск в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.

В конце 2021 года сообщалось, что около трети (32%) из 177 тысяч участников опроса американской газеты The New York Times не смогли правильно определить местоположение Украины на карте Восточной Европы. Читателям предложили ответить, у границ какой страны Россия накапливает свои вооруженные силы, к вопросу также прилагалась карта без подписей. Помимо Украины респонденты могли указать участки карты, где расположены Беларусь, Польша и Грузия. В результате почти 56 тысяч участников опроса не смогли найти Украину на карте.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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