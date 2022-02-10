Только треть жителей США могут найти Украину на карте Европы, следует из результатов опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Опрос был проведен 7 февраля, в нем приняли участие 2 005 американских избирателей. Корректно указать Украину на карте смогли только 34% респондентов. Опрошенные в попытках угадать местоположение Украины указывали на карте точки от Исландии до стран Северной Африки.

При этом, из тех, кто не смог найти страну на карте, 37% выступили за то, чтобы предоставлять военную помощь Киеву, среди тех, кто верно показал расположение Украины, за подобные меры выступают 50% респондентов. За введение самого серьезного пакета санкций в случае вторжения России в Украину выступают 58% опрошенных, правильно указавших страну на карте, и 41% из тех, кто этого сделать не смог.

Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну — 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. При этом 29% опрошенных выступают за отправку американских войск в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.

В конце 2021 года сообщалось, что около трети (32%) из 177 тысяч участников опроса американской газеты The New York Times не смогли правильно определить местоположение Украины на карте Восточной Европы. Читателям предложили ответить, у границ какой страны Россия накапливает свои вооруженные силы, к вопросу также прилагалась карта без подписей. Помимо Украины респонденты могли указать участки карты, где расположены Беларусь, Польша и Грузия. В результате почти 56 тысяч участников опроса не смогли найти Украину на карте.