Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением России о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины», — заявили в Киеве.

​​​​​​​«Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву», — добавили в МИД Украины.

Отмечается, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того чтобы такие действия российской стороны «получили надлежащую оценку и ответ».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному морскому праву. «Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом», — подчеркнул он.

В начале этой недели Россия перебросила в Черное море из Средиземного шесть десантных кораблей Северного и Балтийского флота. Министерство обороны России сообщило, что суда примут участие в военно-морских учениях.

10 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе изучается возможность разместить боевые группы в Черном море для долгосрочного присутствия. «Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — отметил Столтенберг.