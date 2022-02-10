Американская оборонная компания AeroVironment поставит Узбекистану беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Puma 3 AE в рамках программы военных продаж США за рубежом (FMS), сообщает Shephard Media.

Поставки БПЛА на сумму $8,54 млн по сделке с контрактным командованием армии США должны быть завершены к 30 ноября 2022 года, напоминает «Фергана».

Министерство обороны США не раскрывает, сколько систем Puma 3 AE будет предоставлено Узбекистану в рамках контракта, но один такой беспилотник, по данным Shephard Defence Insight, стоит $225 тысяч. Таким образом, на указанную сумму Узбекистан получит 38 БПЛА.

Puma 3 AE позволяет собирать данные разведки и целеуказания на суше и на море с помощью изображений в реальном времени. БПЛА оснащен двумя 15-мегапиксельными камерами с 50-кратным зумом и мощной подсветкой. Аппарат может переноситься одним человеком, запускается с рук. Он водонепроницаем и может садиться на воду.

Размах крыла Puma 3 AE составляет 9,2 фута (2,8 м), максимальный взлетный вес — 15 фунтов (6,8 кг).

Продолжительность полета БПЛА — около 2,5 часов с обеспечением непрерывного наблюдения и выдачи изображения с высоким разрешением в любое время суток. Беспилотник обеспечивает выполнение задач в радиусе до 20 км со стандартной антенной и до 60 км с антенной сопровождения большой дальности LRTA (long-range tracking antenna).

Компания AeroVironment уже сотрудничала с Узбекистаном по поставкам беспилотников. В 2018 году республика закупила у компании четыре летательных аппарата RQ-11 Ravenmini.

В середине января Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана сообщил, что в стране налажен выпуск беспилотных летательных аппаратов Lochin («Сокол»). Узбекистан первым в Центральной Азии разработал и запустил такой национальный проект. Выпускаемая продукция предназначена для использования в военных и гражданских целях.