На освобожденных Азербайджаном от армянской оккупации территориях найдено несколько мест массовых захоронений, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Vesti.az.

По его словам, речь идет не о тысячах людей. «Но, по крайней мере, определенное количество человеческих останков было найдено», — заявил Байрамов.

Министр отметил, что раз Азербайджан за короткое время смог найти захоронения на освобожденных от оккупации территориях, то и армянская сторона, совершившая эти преступления, прекрасно осведомлена об этих местах.

«Поэтому нелогичные объяснения МИД Армении по поводу пропавших без вести не могут иметь под собой никаких оснований. Мы уверены, что международное сообщество не примет этого. Азербайджан продолжит свою деятельность в этом направлении», — сказал Байрамов.

Он также подчеркнул, что Баку информирует ООН и различные агентства организации, а также другие структуры о нарушении Арменией норм международного гуманитарного права, и указывает, какие именно нарушения были совершены. Байрамов отметил, что Азербайджан в сфере соблюдения международного гуманитарного права подает пример Армении.

«После окончания 44-дневной Отечественной войны Азербайджан установил контакты и осуществлял совместную деятельность в этом вопросе как с Международным Комитетом Красного Креста, так и с российскими и армянскими военнослужащими. В результате этой деятельности были найдены тела 1 709 армянских военнослужащих и переданы другой стороне», — сказал он.

Байрамов напомнил, что 4 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшей в формате видеоконференции встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном поднял вопрос о том, что после Первой Карабахской войны по сей день нет информации о судьбе 3 890 человек. Алиев указал на то, что Армения не желает сотрудничать в этой сфере и это является грубым нарушением международного гуманитарного права.