ПОЛИТИКА
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Канадские полицейские грубо задержали пенсионера за поддержку «Конвоя свободы»
В Канаде задержали 78-летнего мужчину после того, как он посигналил в поддержку акции дальнобойщиков «Конвой свободы». Задержанный получил травмы конечностей и был оштрафован на $118 за «ненужный шум». На этой неделе Верховный суд Онтарио временно запретил автомобилистам сигналить, удовлетворив иск местной жительницы, которая считает, что подобный шум может нанести вред ее здоровью. #Канада #задержание #протест #trtнарусском
Канадские полицейские грубо задержали пенсионера за поддержку «Конвоя свободы» / Others
11 февраля 2022 г.
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