Политики Узбекистана возмутились заявлением белорусского президента Александра Лукашенко о том, что «Узбекистан может из-за экономической необходимости вступить в Союзное государство».

Так, глава политической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров посчитал, что «двое мужчин в ролике [Лукашенко и журналист Владимир Соловьев] говорят, что через 15 лет бывшие советские республики объединятся вокруг России и образуют единое целое с населением 350-400 млн человек». Он же уверен, что «история снова и снова доказывает, что государства, построенные на насилии и угрозах, будут хрупкими, какими бы сильными они ни казались».

По словам председателя общенационального движения «Юксалиш» и депутата парламента Узбекистана Бобура Бекмуродова, к словам президента Беларуси не стоит относиться серьезно. «Последние социологические опросы показывают, что рейтинг Александра Лукашенко составляет примерно 25-30%, при этом 46% респондентов заявили, что ни в коем случае не проголосовали бы за Лукашенко», — отметил он.

Анонимный источник РИА «Новости» в официальных узбекистанских кругах, комментируя высказывание Лукашенко, заявил о своем пути развития республики. «Серия безответственных заявлений никак не соответствует достигнутым совместными усилиями обеих стран духу и уровню межгосударственных отношений, — посчитал он. — Было бы разумным уважаемому Александру Григорьевичу заняться, прежде всего, своими непростыми внутренними и внешними проблемами». Как указал собеседник агентства, Узбекистан «как независимое суверенное государство имеет четкое видение своего будущего и, исходя исключительно из интересов народа и государства, будет продолжать идти по пути собственной национальной стратегии развития».

В интервью в числе государств, которые присоединятся к России в постсоветском пространстве, Лукашенко назвал и Армению. После этого посол Беларуси в Ереване Александр Конюк был вызван в МИД Армении. В ведомстве сообщили, что «оригинальный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой». В стране не обсуждается вопрос о присоединении к Союзному государству, заверили армянские политики.

Заявления белорусского президента раскритиковали и оппозиционеры, сторонники «Национального демократического полюса», во время протестного митинга в Ереване в защиту суверенитета страны.