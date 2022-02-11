Некоторые из документов, которые экс-президент США Дональд Трамп вывез в свое поместье во Флориде, были маркированы «совершенно секретно». Об этом со ссылкой на источники пишет Washington Post.

То, что некоторые из вывезенных бумаг были засекреченными, выяснило Национальное управление архивов и документации США. Однако пока неизвестно, сколько всего секретных документов находилось в резиденции бывшего президента, какие именно документы это были и кто складывал их в коробки. По словам источников газеты, во времена президентства Трамп часто брал официальные документы с собой во Флориду для последующего ознакомления с ними.

Представители бывшего президента отвергли эти обвинения. «Очевидно, что этот нормальный и рутинный процесс [передачи документов] используется анонимными и политически мотивированными правительственными источниками для распространения лживых новостей», — заявил представитель пресс-службы Трампа Тейлор Будович.

Ранее сообщалось, что спустя год после конца президентского срока Трампа власти вывезли из его поместья «Мар-а-Лаго» 15 коробок с различной документацией. Она должна была быть передана в Национальный архив США.

Вскоре после этого Национальное управление архивов и документации США обратилось в Минюст с просьбой провести проверку того, как Трамп обращался с официальными бумагами. В ведомстве предположили, что он мог нарушить законы США, касающиеся обращения с правительственными документами, в том числе секретными. Пока Минюст не дал ответа и не начал расследование по этому поводу. Сам же бывший президент в письменном заявлении в среду отметил, что он взаимодействует с управлением в этом вопросе и организовал «транспортировку ящиков с президентскими документами» в соответствии с законодательством.

Ранее также сообщалось, что во времена президентства Трампа персонал Белого дома иногда находил следы смытых в унитаз документов. Об этом говорится в книге журналиста New York Times Мэгги Хаберман о Трампе под названием «Уверенный человек».