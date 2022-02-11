Банк промышленного развития Турции (TSKB) и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) заключили кредитное соглашение, цель которого — финансировать турецкие проекты в сфере «зеленой» энергетики. Об этом пишет Daily Sabah.

Соглашение заключено на $220 млн, оно является продолжением договора от 2015 года, когда Япония предоставила Турции кредит на сумму $150 млн.

«С помощью этого кредита TSKB профинансирует инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, направленные на сокращение выбросов парниковых газов в Турции», — сообщили в турецком банке.

Благодаря соглашению TSKB до конца 2021 года уже поддержал реализацию 387 проектов развития «зеленой» энергетики в Турции, составляющих 15% мощностей всей турецкой возобновляемой энергетики, рассказала генеральный директор TSKB Эдже Бёрю.

«Мы очень счастливы возможности создать дополнительные фонды для инвесторов в нашей стране, что стало возможно благодаря второй фазе договора о «зеленой» энергетике, заключенного нами с JBIC», — отметила она.

По словам представителя JBIC в Стамбуле Рюты Судзуки, инвестиции в турецкую энергоэффективность позволят повысить экспортный потенциал промышленности страны. «Мы верим, что сотрудничество с TSKB, который поддерживает турецкую промышленность, поможет укрепить экспортную конкурентоспособность компаний в стране и поспособствует устойчивому развитию Турции», — сказала она.

Осенью прошлого года сообщалось, что «Сбербанк» предоставит компании государственной корпорации «Росатом» АО «Аккую нуклеар» кредит на строительство атомной электростанции в Турции на общую сумму $800 млн. В 2019-м Сбер стал первым кредитором масштабного международного проекта Росатома по сооружению современной АЭС в Турции, открыв кредитную линию на $400 млн.

В декабре 2021 года британский Standard Chartered Bank рассказал о достигнутой договоренности с Министерством финансов Турции по сделке о «зеленом» финансировании новой высокоскоростной железнодорожной линии на северо-западе Турции на сумму €1,24 млрд ($1,40 млрд). Железная дорога длиной 200 км должна была связать города Бандырма и Османели на северо-западе страны, пройдя через провинцию Бурса.