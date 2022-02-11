Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2022 году планирует провести учения на территории Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщил начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает БЕЛТА.

Трижды учения пройдут на территории Казахстана, и по одному разу — в Таджикистане и Кыргызстане.

«На территории Казахстана планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ: специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2022»; специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2022»; командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ», — заявил Сидоров.

На территории Таджикистана запланировано совместное учение с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям.

«На завершающем этапе на территории Кыргызстана планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2022», в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания международного мира и безопасности», — добавил Сидоров.

Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ прорабатывается вариант организации совместных учений в условиях возможных ограничений, подчеркнул он.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. В январе силы ОДКБ были введены в Казахстан, где выполняли миротворческую миссию. 10 февраля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР были данные о подготовке беспорядков, которые имели место в Казахстане в начале января. Он также отметил, что все государства региона выражали обеспокоенность происходившим в стране. Российская разведка передавала данные о подготовке беспорядков коллегам из Казахстана и из других стран-членов ОДКБ, добавил Нарышкин.