Ташкент и Европейский союз договорились ускорить процесс двусторонних переговоров по присоединению Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщается на сайте министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Договоренность об этом достигнута на встрече вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли республики Сардора Умурзакова с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, которая прошла в Брюсселе. Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Женеве пятого заседания рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

Кроме того, во время своего пребывания в Брюсселе Умурзаков провел переговоры с главным советником по внешней политике президента Европейского совета Саймоном Мордю.

На встречах Умурзакова с Домбровскисом и Мордю обсуждались текущее состояние и перспективы стратегических отношений между Узбекистаном и Европейским союзом. Рассматривались вопросы, связанные с проведением двусторонних мероприятий, включая саммит «ЕС — Центральная Азия», министерской конференции «ЕС — Центральная Азия» по вопросам взаимосвязанности, туристического форума «ЕС — Центральная Азия», а также визит представителей ЕС высокого уровня в Узбекистан в ближайшей перспективе. Также европейской стороне было передано приглашение принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который состоится в марте 2022 года.

В ходе встреч был подчеркнут активный характер развития сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (ИЕБ) и отмечалось, что сейчас на рассмотрении у ЕИБ находится ряд проектов в сфере тепло- и водоснабжения, здравоохранения, поддержки бизнеса и развития региона Приаралья.

В отдельном порядке были обсуждены вопросы финансово-технического сотрудничества. Стороны определили дальнейшие действия по практической реализации Индикативной программы сотрудничества с Узбекистаном на 2021-2024 годы, предусматривающей выделение со стороны ЕС грантов на 83 млн евро для реализации значимых проектов по продвижению реформ, защите прав человека и поддержке организаций гражданского общества в Узбекистане.