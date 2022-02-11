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РФ разместила 550 палаток военных и сотни единиц техники вблизи Украины
Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, на которых видно наращивание российских войск возле украинских границ — как на территории России, так и в Беларуси и в оккупированном Крыму
РФ разместила 550 палаток военных и сотни единиц техники вблизи Украины
РФ разместила 550 палаток военных и сотни единиц техники вблизи Украины / Others
11 февраля 2022 г.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, на которых видно наращивание российских войск возле украинских границ — как на территории России, так и в Беларуси и в оккупированном Крыму, сообщает Reuters.

Компания, которая отслеживает расположение и количество российских военных у территории Украины, сообщила, что снимки были сделаны в 9-10 февраля.

Так, в Крыму было обнаружено крупное новое развертывание войск и техники на аэродроме Октябрьское к северу от Симферополя, включая 550 палаток для военнослужащих и сотни транспортных средств.

Новые войска и техника прибыли и в район крымского поселка Новоозерное. Также компания указала на новое развертывание войск в районе села Славное на северо-западном побережье оккупированного полуострова.

На территории Беларуси Maxar Technologies обнаружила новое развертывание войск, военной техники и вертолетов на расположенном в Гомельской области аэродроме Зябровка, который находится менее чем в 25 километрах от границы с Украиной.

Также компания сообщает о большом количестве военных, недавно прибывших на полигон около Курска, примерно в 110 километрах к востоку от украинской границы.

На прошлой неделе Maxar опубликоваласнимки, на которых запечатлены российские ракетные комплексы «Искандер», переброшенные в Беларусь. Аналитики из группы Conflict Intelligence Team тогда же сообщали, что в разных регионах России на автомобильных и железных дорогах заметили технику войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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