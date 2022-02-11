За 2021 год экспорт российских вакцин вырос в 20 раз, до $1,42 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в 2020 году российские вакцины против коронавируса фактически не экспортировались, так как первые страны — Беларусь, Аргентина и Сербия — одобрили использование российской вакцины «Спутник V» лишь в декабре того года.

В натуральном выражении, согласно данным ФТС, динамика гораздо скромнее. Россия вывезла 538 тонн препаратов в 2021 году, что это в трое больше, чем в 2020 (тогда экспорт составлял 175 тонн). Таким образом, стоимость за тонну в 2021 году составила $2,7 млн против $405 тысяч годом ранее.

В ФТС объясняют это ростом цен на вакцины. В 2019-2020 годах средняя стоимость упаковки препаратов, отгруженных на экспорт, составляла в среднем 48-50 рублей. Стоимость «Спутника V» выше в расчете за дозу (по последним данным министерства здравоохранения РФ, предельная отпускная цена на вакцину составляет 867 рублей за оба компонента). Денежная динамика опережает рост натуральных объемов поставок, заявил, комментируя данные ФТС, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общий объем мирового экспорта вакцин от COVID-19 составил к концу 2021 года 4,4 млрд доз. Лидером поставок является Европейский союз (38%), затем следуют Китай (36%), США (13%), Южная Корея (3,8%) и Индия (2,4%). На Россию пришлось 2,1% от этого объема. Российские вакцины пока не одобрены международными организациями, что является основным барьером для роста экспорта продукции.

К текущему моменту «Спутник V» одобрен в 71 стране, а среди лидеров по ее импорту Аргентина ($204 млн), Мексика ($199 млн), ОАЭ ($197 млн), Индия ($112 млн) и Казахстан ($110 млн). На эти страны пришлось 60% продаж. Все эти государства за исключением ОАЭ локализовали производство «Спутника V» на своей территории.