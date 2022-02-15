Как паника из-за возможного вторжения РФ в Украину уже сказалась на украинской экономике?

Паника, спровоцированная возможным вторжением РФ, стоила экономике Украины более 12 млрд грн (порядка $430 млн). В интервью ТRT на русском экономист Олег Пендзин оценил урон, который понесла страна из-за слухов о войне. #trtнарусском #Пендзин #экономика #вторжение