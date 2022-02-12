ПОЛИТИКА
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Более 30 российских кораблей начали учения со стрельбами в Черном море
12 февраля стартовали маневры в Черном море с участием более 30 российских боевых кораблей. На учениях задействуют авиацию и береговые войска, отработают оборону аннексированного Крыма и нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям. Для проведения учений Россия закрыла для судоходства районы в Черном и Азовском морях с 13 по 19 февраля. МИД Украины выразил протест. Позже в Киеве сообщили об отмене РФ перекрытия акватории Азовского моря.
Более 30 российских кораблей начали учения со стрельбами в Черном море / Others
12 февраля 2022 г.
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