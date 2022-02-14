Белый дом решил распорядиться $7 млрд афганского Центробанка, замороженными в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, пишет The New York Times. Половину денег — $3,5 млрд — выделят семьям пострадавших во время теракта 11 сентября 2001 года, вторая половина будет направлена в доверительный фонд для финансирования мероприятий по оказанию гуманитарной помощи жителям Афганистана. По данным издания, такое решение американский президент принял из-за требований нынешнего афганского правительства.

После того, как представители прежнего правительства Гани покинули страну в 2021 году, Белый дом счел, что средства ЦБ страны являются доступными для расходования по усмотрению американских властей. «Поскольку не было ясно, кто — если вообще кто-либо — имел законные полномочия для получения доступа к этому счету, власти сделали средства недоступными для вывода», — пояснили источники The New York Times. Как отмечают собеседники издания, афганцы сочли такое решение жестоким и несправедливым.

О том, что средства афганского ЦБ будут заморожены, Белый дом заявил 11 февраля. «Многие жертвы терроризма в США, включая родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, предъявили иски к талибам и добиваются выплат из активов ЦБ Афганистана в Федеральном суде, — отмечали в Вашингтоне. — Более 3,5 миллиарда долларов из этих активов останутся в США и будут предметом продолжающегося судебного разбирательства с участием американских жертв терроризма. Истцы будут иметь полную возможность изложить свои требования в суде».

Ранее временное правительство Афганистана заявило о возвращении в страну пятерых летчиков, служивших в военно-воздушных силах при свергнутом режиме Гани. Как писал TRT на русском, представители кабмина сообщили, что будут добиваться возвращения в Афганистан квалифицированных сотрудников бывшего правительства.