Крупнейшие мировые компании сообщили о решении не страховать самолеты, которые входят в украинское воздушное пространство. Это должно произойти в течение двух суток. Из-за этого решения лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС, говорится в объявлении на сайте украинской авиакомпании SkyUp. Принятая мера связана с повышенным риском начала боевых действий.

«Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев в связи с требованиями лизингодателя был вынужден совершить посадку за пределами Украины, — сообщили в авиакопании. — Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе (Молдова) и трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев». Подобные сообщения поступают и от других лизингодателей, отметили в SkyUp. Чтобы авиакомпании имели возможность посылать самолеты в Украину, министерство инфраструктуры страны проведет срочную встречу, где будут разработаны решения.

Генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов заявил, что сложившаяся с полетами ситуация «требует решения на государственном уровне». «Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей, — сообщил он. — Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации».

Ранее источники «Страны.ua» сообщали, что британские страховые компании уведомили лизингодателей, что страховое покрытие для любого воздушного судна в Украине и над ее территорией перестанет действовать в течение двух суток.

До этого о запрете полетов над частью Черного и Азовского морей из-за учений России объявил украинский регулятор в сфере гражданской авиации «Украэрорух». Там уточнили, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского моря.

Представители Украины также заявляли, что оснований для закрытия неба над страной нет, а полеты разрешены. «Авиапространство над Украиной остается открытым, Госавиаслужба продолжает анализировать ситуацию. Никаких оснований для закрытия неба над Украиной на сегодняшний день нет», — сообщал глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук.