ПОЛИТИКА
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Депутат-экстремист спровоцировал столкновения в Шейх-Джаррахе
Израильская полиция применила в районе Шейх-Джаррах в Иерусалиме слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона палестинцев, протестующих против установления палатки, в которой ультраправый депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир решил открыть свой офис. Политик известен скандальными заявлениями. Ранее он призывал разрешить надзирателям в тюрьмах убивать палестинских заключенных. #ШейхДжаррах #БенГвир #провокация
Депутат-экстремист спровоцировал столкновения в Шейх-Джаррахе / Others
14 февраля 2022 г.
Истории
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