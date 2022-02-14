Депутат-экстремист спровоцировал столкновения в Шейх-Джаррахе

Израильская полиция применила в районе Шейх-Джаррах в Иерусалиме слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона палестинцев, протестующих против установления палатки, в которой ультраправый депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир решил открыть свой офис. Политик известен скандальными заявлениями. Ранее он призывал разрешить надзирателям в тюрьмах убивать палестинских заключенных. #ШейхДжаррах #БенГвир #провокация