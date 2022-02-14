Германия продолжала поставлять в Россию санкционные товары, несмотря на принятые меры ЕС, пишет Die Welt. Бизнес получил разрешение на это от властей страны, причем в Россию ввозили продукцию и мирного, и военного назначения. О поставке товаров в Россию стало известно из документов Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю Германии. Согласно им, в 2020 году немецкий бизнес получил 673 разрешения на экспорт в Россию товаров двойного назначения, а их общая стоимость достигла почти €366 млн.

Помимо прочего, немецкий бизнес поставлял в обход санкций большие дизельные двигатели, которые можно использовать на военных кораблях. Также немецкие компании ввозили в Россию обедненный уран, который пригоден для производства оружия.

Согласно объемам экспорта из Германии, Россия стала четвертой страной по количеству ввезенных товаров двойного назначения в 2020 году. На первых местах этого списка оказались Китай (€1,6 млрд), США (€1 млрд) и Бразилия (€371 млн). В рейтинге Россия обогнала Францию (€274 млн) и Украину (всего €17 млн).

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник резко отреагировал на публикацию этой информации: он обвинил немецкие власти в лицемерии. «Лицемерие Германии: никакого ввоза оружия для самообороны Украины против вторжения России, но €366 млн за экспорт товаров двойного назначения в Россию только в 2020 году, — написал он в своем твиттере. — И это несмотря на санкции ЕС!».

До этого министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что власти страны исключают возможность поставок оружия Украине. Федеральное правительство придерживается тактики, согласно которой вооружения не идут в кризисные районы, чтобы не усугублять там ситуацию, сообщила она.

Германия и ранее отказывала Украине в поставках оружия. Так, в 2021 году Берлин не согласился передать оборудование для разминирования, корветы, элементы противокорабельных систем и системы ПВО, которые Киев запросил для обороны побережья Черного моря. Занимавшая в то время пост канцлера Германии Ангела Меркель заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что поставки оружия «исключены».