Турки отправили в Идлиб 2 фуры гуманитарной помощи

В рамках акции «Зима холодная» турецкие неправительственные организации и волонтеры при поддержке губернатора провинции и муниципалитета Афьонкарахисар отправили в Идлиб 2 фуры с продуктами питания, постельными принадлежностями, обувью и верхней одеждой для беженцев, которые проживают в палаточных городках. #trtнарусском #Турция #Сирия #помощь