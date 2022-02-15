ПОЛИТИКА
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Турки отправили в Идлиб 2 фуры гуманитарной помощи
В рамках акции «Зима холодная» турецкие неправительственные организации и волонтеры при поддержке губернатора провинции и муниципалитета Афьонкарахисар отправили в Идлиб 2 фуры с продуктами питания, постельными принадлежностями, обувью и верхней одеждой для беженцев, которые проживают в палаточных городках. #trtнарусском #Турция #Сирия #помощь
Турки отправили в Идлиб 2 фуры гуманитарной помощи / Others
15 февраля 2022 г.
Истории
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