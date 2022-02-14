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Украина: Вступление в НАТО – приоритет
Членство в Североатлантическом альянсе закреплено в Конституции Украины и остается для нее абсолютным приоритетом, заявил официальный представитель МИД страны Олег Николаенко. Ранее ВВС распространило цитату посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Киев якобы готов «проявить гибкость» в вопросе вступления в НАТО. #trtнарусском #Украина #НАТО #NATO #членствовНАТО #Пристайко #Николаенко #МИДУкраины #Киев
Украина: Вступление в НАТО – приоритет / Others
14 февраля 2022 г.
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