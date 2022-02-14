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Анталья на фоне пандемии коронавируса стала домом для экспатов
Расположенная на средиземноморском побережье турецкая провинция Анталья, являющаяся известнейшим туристическим центром, принимает значительное количество экспатов, которые выбрали ее своим новым домом
Анталья на фоне пандемии коронавируса стала домом для экспатов
Анталья на фоне пандемии коронавируса стала домом для экспатов / Others
14 февраля 2022 г.

Расположенная на средиземноморском побережье турецкая провинция Анталья, являющаяся известнейшим туристическим центром, принимает значительное количество экспатов, которые выбрали ее своим новым домом, пишет Daily Sabah.

Число иностранцев, перебравшихся в Анталью, в прошлом году выросло до 136 946, в 2020 году таковых было 94 294. Принято считать, что в ходе пандемии COVID-19 Анталья, известная своими прекрасными пляжами и теплой погодой, стала одним из наиболее популярных направлений в Турции. Этот регион стал привлекать больше людей во время пандемии, которая вынудила многих искать места, далекие от суеты городской жизни.

В Анталье живут иностранцы из более чем 90 стран. Некоторые из них приезжают на короткий промежуток времени, прежде чем решиться переехать в Анталью на постоянное жительство, а другие направляются сюда по делам и для учебы.

​​​​​​​Население Антальи, которое в прошлом году превысило отметку в 2,6 млн человек, продолжает расти за счет экспатов, в особенности россиян. Граждане России составляют как большинство экспатов в Анталье, как и большую часть туристов, посещающих ее. Отмечается, что там проживает около 30 тысяч граждан России и более 18 тысяч граждан Казахстана. Следующими по величине группами оказались граждане Ирана, Германии и Кыргызстана. Анталья занимает второе место после Стамбула в рейтинге продаж недвижимости иностранцам.

Много иностранцев проживает в Аланье, где доля иностранного населения доходит до 10%. Аланья является популярным местом отдыха и туризма благодаря своим диким пляжам.

Ирина Балджи, председатель Российской ассоциации искусства и культуры в Анталье, переехала сюда 16 лет назад со своим мужем. Она говорит, что ей очень понравилось это место из-за климата, моря и природы.

«Во время пандемии Анталья стала более привлекательной для россиян. Погода и море всегда теплые, и можно отправиться на прогулку в любое время. Кроме того, всегда есть доступ к свежим фруктам и овощам», — рассказала она.

По словам Балджи, экспаты не чувствуют себя иностранцами в Анталье, где они прекрасно уживаются со своими турецкими соседями.

«У нас много украинцев и казахстанцев. Это как бывший Советский Союз. У нас здесь много русскоговорящих людей. В других районах возникают трения между людьми разных этносов, но здесь у русских, украинцев и казахов довольно хорошие отношения», — добавила она.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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