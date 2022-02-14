Расположенная на средиземноморском побережье турецкая провинция Анталья, являющаяся известнейшим туристическим центром, принимает значительное количество экспатов, которые выбрали ее своим новым домом, пишет Daily Sabah.

Число иностранцев, перебравшихся в Анталью, в прошлом году выросло до 136 946, в 2020 году таковых было 94 294. Принято считать, что в ходе пандемии COVID-19 Анталья, известная своими прекрасными пляжами и теплой погодой, стала одним из наиболее популярных направлений в Турции. Этот регион стал привлекать больше людей во время пандемии, которая вынудила многих искать места, далекие от суеты городской жизни.

В Анталье живут иностранцы из более чем 90 стран. Некоторые из них приезжают на короткий промежуток времени, прежде чем решиться переехать в Анталью на постоянное жительство, а другие направляются сюда по делам и для учебы.

​​​​​​​Население Антальи, которое в прошлом году превысило отметку в 2,6 млн человек, продолжает расти за счет экспатов, в особенности россиян. Граждане России составляют как большинство экспатов в Анталье, как и большую часть туристов, посещающих ее. Отмечается, что там проживает около 30 тысяч граждан России и более 18 тысяч граждан Казахстана. Следующими по величине группами оказались граждане Ирана, Германии и Кыргызстана. Анталья занимает второе место после Стамбула в рейтинге продаж недвижимости иностранцам.

Много иностранцев проживает в Аланье, где доля иностранного населения доходит до 10%. Аланья является популярным местом отдыха и туризма благодаря своим диким пляжам.

Ирина Балджи, председатель Российской ассоциации искусства и культуры в Анталье, переехала сюда 16 лет назад со своим мужем. Она говорит, что ей очень понравилось это место из-за климата, моря и природы.

«Во время пандемии Анталья стала более привлекательной для россиян. Погода и море всегда теплые, и можно отправиться на прогулку в любое время. Кроме того, всегда есть доступ к свежим фруктам и овощам», — рассказала она.

По словам Балджи, экспаты не чувствуют себя иностранцами в Анталье, где они прекрасно уживаются со своими турецкими соседями.

«У нас много украинцев и казахстанцев. Это как бывший Советский Союз. У нас здесь много русскоговорящих людей. В других районах возникают трения между людьми разных этносов, но здесь у русских, украинцев и казахов довольно хорошие отношения», — добавила она.